Strasbourg : un écrit antisémite découvert devant une école maternelle

Une feuille de papier cartonné avec des écrits à caractère antisémite a été découverte lundi matin devant l'entrée d'une école maternelle publique de Strasbourg, dans un contexte général de hausse des actes antisémites en France.

Un papier "destiné au personnel". "Un carton bristol plié en deux avec une inscription antisémite a été posé devant l'entrée du personnel, cela veut dire que c'était destiné au personnel", a indiqué la directrice de l'école maternelle du Conseil des XV, Catherine Balouka, ajoutant qu'elle allait porter plainte.

"Pas un jour sans un acte antisémite". Sur ce papier était notamment dessinée au feutre noir une croix gammée. "Tout cela s'inscrit dans un contexte très très préoccupant, parce qu'il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait un acte antisémite qui se manifeste", a indiqué à l'AFP le maire de Strasbourg, Roland Ries, qui s'est rendu sur place lundi matin et se dit "un peu sidéré par cette recrudescence d'actes antisémites" dans sa ville et dans sa région. Il a insisté sur Twitter sur son"engagement plein et total dans cette période d'actes inacceptables à l'encontre de la communauté juive".

D'autres lieux vandalisés dans la région. Dans la nuit de vendredi à samedi, la stèle marquant l'emplacement de l'ancienne synagogue de Strasbourg, dynamitée par les nazis en 1941, a été vandalisée, un acte intervenant deux semaines après la profanation du cimetière juif de Quatzenheim, dans le Bas-Rhin. La sûreté départementale a été saisie de l'enquête par le parquet de Strasbourg.