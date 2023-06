Attaque à Annecy : les hommages perturbés par une manifestation d'extrême droite

L'attaque à l'arme blanche à Annecy faisant état de six blessés dont quatre enfants ce jeudi a bouleversé l'Hexagone. Depuis le drame et l'arrestation de l'assaillant syrien, de nombreux habitants ont pris le temps de faire un détour sur les lieux pour se recueillir et rendre sobrement hommage aux victimes. L'événement tragique qui s'est produit dans une aire de jeux pour enfants près d'un toboggan est encore un choc pour la plupart. Fleurs et bougies sont déposées depuis ce jeudi. Pourtant, les hommages ont été secoués par un mouvement d'extrême droite.

"Cette récupération politique est inadmissible"

"C'est symbolique pour moi parce que je suis une maman de cinq enfants et pour moi, ça me tenait à cœur d'être là avec ma sœur pour pouvoir allumer ces bougies", a témoigné une habitante avant de poursuivre avec émotion : "Je revois la scène, les cris... Pour moi c'est choquant. Rien que d'en parler, j'en tremble." Le calme et la désolation ont pourtant été de courte durée. Une cinquantaine de membres de l'extrême droite sont rapidement arrivés près du lieu du drame. "La liste des enfants de France victimes de l'immigration vient encore de se rallonger", a exclamé un membre du parti.

Cette politisation du drame a évidemment "choqué" un bon nombre d'habitants présents sur place également. "L'Etat et le gouvernement ne peuvent pas être portés responsable d'un événement pareil. Le risque zéro existe nulle part. Cette récupération politique est inadmissible. Ils n'ont rien à faire là", a déploré une Annécienne. Les manifestants d'extrême droite ont ensuite été délogés par la police et l'aire de jeux à deux pas du lac a pu retrouver son calme. Ce vendredi soir, une messe pour les victimes sera célébrée à la cathédrale Saint-Pierre.