Attaque à Annecy : ce que l'on sait de l'état de santé des victimes

Scène d'horreur à Annecy. Ce jeudi, un homme âgé de 31 ans s'en est pris à six personnes, dont quatre enfants en bas âge, dans cette ville de la Haute-Savoie. L'attaque, menée au couteau, a été commise au Pâquier, un parc fréquenté par les familles aux abords du lac d'Annecy. Si le suspect, de nationalité syrienne, a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinats, les victimes ont été emmenées à l'hôpital et plusieurs d'entre elles sont en urgence vitale. Concrètement, que sait-on de leur état de santé ce jeudi soir ?

Une victime touchée par la police

Ce jeudi soir, il y a quatre enfants en urgence vitale. Ceux-ci, âgés de 22 mois, 2 et 3 ans, sont de nationalités différentes. Si deux de ces enfants, des cousins, sont Français, les deux autres jeunes victimes sont un Néerlandais et un Anglais. L'un a été transféré à l'hôpital de Genève et les trois autres au CHU de Grenoble, et leur état est très préoccupant ce jeudi soir. Ils souffrent de blessures et de lésions dans des zones vitales.

Un adulte est aussi en urgence absolue. Cette personne âgée a reçu des coups de couteau mais a également été touchée par une balle tirée par les policiers, intervenus pour neutraliser l'assaillant. Celle-ci a malheureusement blessé cette victime dont l'état de santé suscite, là-aussi, beaucoup d'inquiétude et preuve évidemment de la confusion totale qui a régné à Annecy ce jeudi matin.