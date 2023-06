«Je ne pensais jamais que ça aurait lieu chez nous» : à Annecy, les habitants sous le choc après l'attaque au couteau

Un individu a attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche ce jeudi matin à Annecy. Six personnes ont été blessées, dont quatre enfants en bas âge. Deux d'entre eux, ainsi qu'un adulte, sont en urgence absolue. L'attaque a eu lieu au Pâquier, une vaste promenade qui borde le lac d'Annecy. Sur place, le choc et l'émotion sont intenses.

"Je suis choquée parce que ça touche des enfants en bas âge. Je ne pensais jamais que ça aurait lieu chez nous. Je suis désolée, je ne peux pas parler", ajoute Sabrina, qui tient une parfumerie non loin du Pâquier, des sanglots dans la voix.

"Annecy va prendre une sacrée claque"

Cédric, loueur de vélos à proximité du lieu du drame, a entendu "des cris", vers 9h45. "Il y a souvent du chahut sur le Pâquier c'est un endroit où il y a pas mal de monde. Mais j'ai été surpris par la durée de ces cris", témoigne-t-il au micro d'Europe 1. "C'étaient des cris féminins très forts."

Il se souvient des minutes qui ont suivi l'attaque : "Le périmètre a été bouclé assez rapidement. J'ai entendu un ou plusieurs hélicoptères venir. Et puis énormément de bruit de sirènes, de pompiers, de policiers. Actuellement, il y a des barrières, des militaires", détaille Cédric. "Je me sens très mal vis-à-vis des enfants, des gens, des Annéciens."

"Le Pâquier est un endroit où on profite normalement. C'est aussi un point de passage via le Pont des Amours", explique le loueur de vélo. "Mon métier consiste à faire aimer Annecy et je pense que là, la ville va prendre une sacrée claque. Avec mes collègues, nous sommes assez choqués", conclut Cédric.