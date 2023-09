Ardèche : un élu communal mis en examen après plusieurs incendies

Un élu du village de Marcols-les-Eaux en Ardèche, a été interpellé et mis en examen pour avoir déclenché plusieurs incendies autour de cette commune située au centre du département, a-t-on appris vendredi auprès du parquet. Le suspect, âgé de 49 ans, a été interpellé mercredi par les gendarmes. Il est soupçonné d'avoir allumé plusieurs incendies dans le secteur sur les hauteurs de la vallée de l'Eyrieux, a précisé le parquet, confirmant une information du quotidien Dauphiné Libéré.

Placement sous contrôle judiciaire

Depuis le printemps, une quinzaine d'incendies d'origine suspecte ont été recensés à Marcols-les-Eaux et dans les communes voisines. À l'issue de sa garde à vue jeudi, l'élu communal a été déféré au parquet de Privas puis présenté à un juge d'instruction, qui a mis le suspect en examen et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire. Les investigations menées par les gendarmes de la brigade de recherches du Teil et de la communauté de brigades des Ollières-sur-Eyrieux se poursuivent, précise-t-on de même source.