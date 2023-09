Pyrénées-Orientales : deux hommes mis en examen pour un incendie en avril

Deux sexagénaires, soupçonnés d'être à l'origine d'un incendie qui avait dévasté près de 1.000 hectares dans les Pyrénées-Orientales en avril, ont été mis en examen à Perpignan, selon le parquet. Poursuivis pour avoir "par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, commis des destructions involontaires par incendie" ces deux hommes, nés en 1955 et 1959, ont été placés sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet jeudi soir dans un communiqué, sans plus de précisions.

L'incendie avait parcouru environ 1.000 hectares de végétation sur les hauteurs des communes de Cerbère et Banyuls-sur-Mer, et franchi la frontière avec l'Espagne, avant d'être éteint au bout de cinq jours. Premier grand incendie de l'année en France, environ 300 personnes avaient été évacuées par précaution et quelque 500 pompiers, appuyés par six avions bombardiers d'eau, avaient été mobilisés. Contacté par l'AFP, le parquet n'a pas donné davantage de détails sur les circonstances du déclenchement de l'incendie.

