Premier match à Romans-sur-Isère depuis la mort de Nicolas, tué à la sortie d’une discothèque le soir d’Halloween

Nicolas, jeune rugbyman de 22 ans, a été tué par balles devant une discothèque à Saint-Péray (Ardèche) dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Dimanche 17 novembre, les joueurs de son club de rugby de Romans-sur-Isère vont jouer leur premier match depuis ce drame. Un match qui rendra aussi hommage à Thomas, qui faisait partie du même club. Ce dernier a été tué d'un coup de couteau il y a près d'un an lors d'un bal de village à Crépol.

Un "fort sentiment d'injustice et d'incompréhension"

Après la perte de Thomas puis celle de Nicolas, la douleur est encore vive pour le club de rugby de Romans-sur-Isère. "On s'attendait à rendre hommage à Thomas pour cet anniversaire, pour nos dirigeants, pour leur staff, pour les joueurs. On sait que ça va être encore une fois un moment compliqué", a relaté le cœur lourd, Tristan Tardy, coprésident du club, au micro d'Europe 1.

Au sein du club, un désarroi profond : "Il y a un très fort sentiment d'injustice et d'incompréhension qui règne pour la plupart des joueurs qui ne comprennent pas pourquoi ça lui est tombé dessus à lui. Et c'est malheureux que ça tombe sur n'importe qui, mais quand ça nous touche, quand ça touche directement, c'est d'autant plus compliqué à vivre", explique Tristan Tardy qui évoque une "fatalité". "C'est difficilement compréhensible et assimilable pour les joueurs qui ont du mal à refaire, et surtout pour les plus proches, un peu surface".