Ardèche : à 5 ans, il poignarde grièvement son cousin pour des bonbons

Un garçon de 5 ans a donné un coup de couteau à son cousin de 13 ans, qui a échappé de peu à la mort, après une dispute à Tournon-sur-Rhône, dans l'Ardèche, pour une histoire de bonbons, a indiqué vendredi la gendarmerie.

Les faits se sont produits mercredi après-midi dans un hall d'immeuble après une dispute entre les deux cousins pour des confiseries, a précisé la gendarmerie, confirmant une information du quotidien régionale Le Dauphiné Libéré. "C'est une histoire de gamins. L'enfant de 5 ans, énervé, est monté chez lui prendre un couteau", selon un enquêteur.

Le petit garçon reste hospitalisé. Blessé au niveau de l'aine, l'adolescent a été touché à l'artère fémorale. Tandis qu'il gisait à terre et perdait beaucoup de sang, une patrouille pédestre de gendarmes a été alertée par des passants. L'un des militaires est rapidement intervenu pour lui prodiguer un point de compression en attendant l'arrivée des secours. Le garçon a été opéré pour stopper l'hémorragie et ses jours ne sont plus en danger. Il était toutefois était toujours hospitalisé vendredi. Son cousin devrait faire l'objet d'une mesure de suivi social, selon les gendarmes.