Alpe d'Huez : un skieur lance un bloc de neige sur un vacancier, une plainte déposée

Fin février, un homme de 62 ans a été blessé à l'Alpe d'Huez après qu'un skieur lui ait lancé un bloc de neige depuis un télésiège. L'incident, filmé et largement partagé, a choqué la victime et conduit à une plainte déposée par la station. Le responsable a été identifié et sera convoqué par la gendarmerie.