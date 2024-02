À l'Alpe d'Huez, le moral est au beau fixe pour ce début des vacances d'hiver

Pour la zone C, les vacances de février débutent dès ce vendredi soir ! Une première vague de vacanciers va déferler sur les stations de sports d'hiver malgré le manque de neige. Dans certaines stations, la neige devrait toutefois faire son retour ce week-end. L'engouement pour le ski n'a jamais été aussi fort. Les taux de réservations sont au plus haut et le moral est au beau fixe dans toutes les grandes stations comme l'Alpe d'Huez, en Isère.

"On a le sourire !"

À l'Alpe d'Huez, tous les voyants sont au vert, à commencer par les conditions de ski qui sont idéales : "On a plus de trois mètres de neige au sommet à 3.300 m d'altitude. 100% du domaine skiable est ouvert, je crois qu'on est la seule station de France aujourd'hui à avoir l'intégralité de son domaine ouvert. Contrairement à ce qu'on entend parfois, il y a une très grande appétence pour le séjour à la montagne. Donc, on a le sourire !", assure François Badjili, directeur de l'office du tourisme.

Les réservations, déjà très bonnes en décembre, sont excellentes pour ce mois de février, explique Stéphanie, gérante de l'hôtel le Castillan : "On affiche un taux de 95% de remplissage donc c'est très bon. 50% de clientèle française et 50% de clientèle étrangère. On est très contents."

"Le téléphone ne s'arrête jamais"

Idem pour les restaurants, par exemple celui de Patrick affiche complet : "Le téléphone ne s'arrête jamais. Je vous montre : regardez ça, c'est toutes les réservations pour ce soir. Et tous les jours, je refuse au moins le double de ma capacité qui est de 60 couverts."

Ultime bonne nouvelle, la neige devrait tomber ici ce week-end. L'espoir, c'est désormais que toutes les stations des Alpes soient servies, y compris celles de moyennes montagnes, situées en dessous de 1.500 mètres d'altitude.