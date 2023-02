Cédric Jubillar : les avocats s'apprêtent à demander sa remise en liberté pour la 7ème fois

La chambre d’instruction de la cour d’appel de Toulouse va-t-elle s'exprimer en faveur des demandes de Cédric Jubillar ? L'homme soupçonné dans l'affaire de la disparition de sa femme Delphine Jubillar a demandé sa remise en liberté pour la... septième fois. Cédric Jubillar est incarcéré depuis le mois de juin au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Les investigations sont terminées et le corps de l'infirmière, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans le Tarn, reste introuvable.

Pour les avocats de son mari, le principal suspect, le dossier est vide. Des raisons qui justifient selon eux cette nouvelle demande de remise en liberté et la pose d’un bracelet électronique à domicile comme l’indique Maître Emmanuelle Franck, avocate de Cédric Jubillar. "Le débat sera à la fois sur les caractéristiques de ce logement, mais qui ne devrait pas poser de difficulté dans la mesure où, normalement, les services doivent juste vérifier la possibilité technique d'un bracelet, c'est-à-dire l'existence d'une ligne téléphonique et il y en a une."

"Le résultat de cette demande va procéder d'une analyse et d'une volonté des magistrats de remettre ou non cet homme en liberté dans l'attente manifestement de son procès", a-t-elle poursuivi.

Des éléments cruciaux pour l'enquête

Théoriquement, Cédric Jubillar pourrait rester en détention provisoire jusqu'en juin 2025, mais le procès pourrait se tenir avant cette date. La cour d'appel de Toulouse a jusqu'ici toujours rejeté les demandes de libération de Cédric Jubillar, en mettant en avant la préservation des indices et la poursuite de l'enquête.

Pour rappel, Cédric Jubillar clame son innocence. Delphine Jubillar et lui ont deux enfants, Louis et Elyah, âgés respectivement de 8 et 3 ans.