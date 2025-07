BEST OF - Comment rendre nos ados autonomes en cuisine ?

Chaque samedi, Laurent Mariotte et son invité vous livrent conseils, trucs et astuces autour de la gastronomie et l'alimentation. Un éclairage utile sur l'art du bien-manger.

Comment accompagner nos ados pour qu’ils deviennent autonomes devant les fourneaux ?

Laurent Mariotte et toute sa bande invite Stéphanie Antoine, l’une des autrices du livre L’Ado la dalle avec Pauline Beauvais. L’adolescent est un bon vivant et il ne s’en cache pas car tout ce qu’il entreprend, dans la vie et dans l’assiette, doit lui procurer du plaisir, rappelle l’autrice.



Elle a identifié les goûts et les plats préférés de nos ados pour mieux proposer des recettes tout à la fois gourmandes et saines.

Elle donne aussi de précieux conseils pour les accompagner en cuisine, selon leur âge et leur personnalité.

Faut-il couver son ado au risque de tout faire à sa place ?

Ou bien le laisser faire quitte à retrouver sa cuisine retournée ?



Toute la bande partage leurs conseils et astuces pour rendre les ados autonomes derrière les fourneaux et leur transmettre les bons réflexes culinaires qui leur serviront dans leur vie d’adulte.

Kebab de champignons © Europe 1

Recette du kebab de champignons de Stéphanie Antoine.

(Pour 4 Kebab)



Pickles d’oignons :

1 gros oignon rouge

15 cl d’eau

7;5 cl de vinaigre blanc

20 g de sucre



Pita :

200 g de yaourt grec

200 g de farine

1 sachet de levure chimique

½ cuil. à café de sel



Garniture :

600 g de pleurotes

1 cuil. à café de cumin

1 cuil. à café de paprika fumé

1 cuil. à café de cannelle moulue

6 cuil. à soupe d’huile de colza

3 gousses d’ail

1 cuil. à soupe de sauce soja

Poivre



Sauce blanche :

2 yaourts grecs

1 cuil. à soupe de moutarde au miel

1 cuil. à café de cumin en poudre

1 citron

Quelques feuilles de persil

1 pincée de fleur de sel



Fraîcheur :

2 sucrines

1 grosse poignée de tomates cerises



Tu allumes le four à 200°C (th.6/7). Tu épluches et coupes l’oignon rouge en rondelles pour les pickles. Tu les mélanges avec la saumure : eau, vinaigre, sucre, dans un bol. La saumure doit recouvrir l’oignon. Tu réserves.



Tu prépares la pâte à pita en mélangeant le yaourt grec, la farine, la levure et le sel. Quand tu obtiens une boule lisse, tu la sépares en 4 parties, que tu aplatis sur 1 à 1,5 cm d’épaisseur. Tu les déposes sur une plaque et tu enfournes pour 11 minutes.



Tu prépares la marinade pour les pleurotes : cumin, paprika fumé, cannelle, huile de colza, gousses d’ail pelées et écrasées, sauce soja, poivre. Tu déchires les pleurotes à la main et tu les jettes dans la marinade, tu les masses bien pour que tous les champignons soient imbibés.



Tu étales tes champignons sur deux plaques de cuisson recouvertes de papier sulfurisé (les pleurotes ne doivent pas se superposer). Tu enfournes pour 15 minutes.



Pendant ce temps, tu mélanges les yaourts grecs avec la moutarde, le cumin, le jus et le zeste de citron, les feuilles de persil ciselées et le sel.



Tu sors les pleurotes du four, tu les retournes vite fait et ça repart au four pour 15 minutes.



Tu prépares ta salade et tu coupes les tomates cerises en deux.



Tu ouvres tes pitas en deux, tu déposes tes pleurotes, le trio salades-tomates cerises-pickles d’oignon, ta sauce blanche. Tu refermes et tu dégustes.