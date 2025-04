[INTÉGRALE DU 5 AVRIL] Comment rémunérer nos agriculteurs au juste prix ? - Laurent Mariotte reçoit Nina Métayer

Laurent Mariotte s'entoure de bons vivants pour une émission autour de la cuisine du quotidien : qu'ils soient chefs, artistes ou intellectuels, ils ont en commun cette passion du bien manger et la partagent pendant 1h30 avec les auditeurs d'Europe 1. Promenades gourmandes à travers les marchés et chez les producteurs, recettes simples et conseils proches des préoccupations des auditeurs... Le rendez-vous incontournable des gourmands !

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Luana Belmondo, cuisinière et auteure culinaire, et du chef Mohamed Cheikh, gagnant Top Chef en 2021 et à la tête du restaurant Meïda à Saint-Ouen, ainsi que de Chik’Chill à Créteil. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte évoque le goût des premières fraises, accompagnées de fleur d’oranger et d'un jus d’orange sanguine.



Luana Belmondo a apporté les makis au veau de lait du boucher Hugo Desnoyer, tranché finement et entourant une farce de burrata, de tomates séchées et du jambon de Parme.

Mohamed Cheikh revient d’Algérie où il a goûté le créponné, un sorbet au citron. La recette fait partie de l'histoire de la ville d'Oran, elle aurait été inventée par Gilbert Soriano alors propriétaire de la crèmerie « l'Oranaise.” On peut retrouver cette spécialité algérienne en France grâce au glacier Abdelhak Créponné, 224 rue de Paris à Montreuil.

Ce samedi, la table des bons vivants invite Nicolas Chabanne, fondateur de la marque des consommateurs “C’est qui le patron ?!” Depuis 2016, il a créé cette coopérative qui propose des bouteilles de lait dans les moyennes et grandes surfaces à un prix qui rémunère l'éleveur laitier au plus juste. La marque mise sur l’engagement des consommateurs en mettant en place un site qui permet de prendre part à des sondages concernant de futurs produits : lait, œuf, beurre, mais aussi pommes, cerises et oignons prochainement. Les sondés sont priés de voter leur préférence (qualité de l’emballage, agriculture biologique ou conventionnelle, quantité du produit) et à chacun de leur choix, le prix varie avec toujours en exergue le montant qui ira directement dans la poche de l’éleveur. Ainsi, pour la brique de lait à 1.27 euro, 0.61 euro sont répartis entre la laiterie, les transporteurs, le distributeur ; 0.54 euro sont pour l'éleveur et 0.05 pour la marque “C’est qui le patron ?!”



“L’équation était simple à résoudre, nous sommes allés voir les producteurs de lait durant la crise qu’il vivait en 2016 et nous leur avons demandé combien il leur fallait pour qu’ils puissent vivre de leur métier” rappelle Nicolas Chabanne. Régis Mainguy, éleveur en Maine-et-Loire à l’Orée d’Anjou, s’est ainsi vu proposer un meilleur prix pour son lait à cette époque ce qui lui a permis tout à la fois de prendre des congés qu’il n’avait pas pris depuis longtemps et d’engager un salarié pour répartir plus sereinement les heures de travail nécessaires sur son exploitation (près de 70h par semaine).

Comme dans chaque épisode, l’équipe de la table des bons vivants continue de jouer avec vous. Laurent Mariotte vous fait écouter un son en rapport avec la cuisine… à vous de le découvrir. Pour jouer avec nous, envoyez un SMS avec le mot “CUISINE” au 7 39 21 (3 x 0.75 € + coût du SMS).



Comme chaque semaine, Laurent Mariotte reçoit un invité. Cette semaine, c'est Nina Métayer, sacrée meilleure pâtissière en 2024 par le classement international World's 50's Best et à la tête de plusieurs pâtisseries : Chez Paillat ou Au fournil à La Rochelle, au Printemps du Goût à Paris, aux Halles Biltoki à Issy-les-Moulineaux, sans oublier son site internet Delicatisserie où l'on commande ses gâteaux en click and collect.



Elle nous prépare non pas le plat du jour, mais le dessert du jour, un moelleux à la rhubarbe, un gâteau dont elle a le secret : un insert rhubarbe et poivre de cassis, un appareil préparé avec des amandes et un crumble sur le dessus.

Pour la dernière partie de l’émission, Laurent Mariotte, comme chaque semaine, passe l’invité sur le grill des Bons vivants. Cette semaine, c’est la pâtissière Nina Métayer. Quel est le goût de votre enfance ? Quels sont les ingrédients que vous avez toujours dans votre frigo ? Ce sont quelques-unes des questions qui sont posées. Nina Métayer confie à la bande le dessert qu’elle aurait aimé inventer et c’est un classique de notre répertoire culinaire.