RELATIONS TOXIQUES - Camille et Laure ont grandi avec un père toxique : "Il aimait nous faire mal"

ENFANTS PLACÉS - Lyes a été victime de maltraitance dans sa famille d'accueil : “Elle m’enfermait à clé toute la journée”

[REDIFFUSION] Olivier Delacroix part à la rencontre de Lyes, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) alors qu’il n’était encore qu’un bébé. Né d’un père inconnu et d’une mère qui souffre de troubles psychiatriques, il est rapidement placé en famille d'accueil. Durant cette période, le petit garçon a été victime et témoin de viols et d’actes de maltraitances. À 10 ans, il intègre alors un foyer. Mais les violences avec les éducateurs et les autres enfants se répètent de façon quotidienne. Le jeune garçon devient ainsi à son tour très violent, se met à fuguer et ne va plus à l’école… Aujourd’hui, Lyes Louffok est éducateur spécialisé et militant pour les droits des enfants. Il est également auteur des livres "Dans l’enfer des foyers" et "Si les enfants votaient". Il a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast "Dans les yeux d’Olivier" produit par Europe 1.