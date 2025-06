DIFFICULTÉS MATERNELLES - Le burn out maternel de Jessica : “Je me nourrissais du regard des autres”

Mère de 5 enfants, Jessica a élevé ses 4 premiers enfants en étant à la conquête du statut de “mère parfaite”. Elle s’est plongée dans les lectures pour trouver la meilleure éducation possible. Tout en étant dans un profond état de fatigue, elle sauve les apparences et garde son mal être progressif pour elle. Ses enfants ressentent son mal être, ce qui fragilise sa stabilité familiale. Voulant toujours en faire plus, Jessica s’enfonce dans un déni profond. Après une grosse crise de fatigue, elle décide d’aller consulter un psychiatre. Celui-ci lui diagnostique un burn out maternel. Jessica refuse cette situation et continue d’agir comme d’habitude. Petit à petit, elle réalise les conséquences de son burn out…



Jessica a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast « Dans les yeux d’Olivier », produit par Europe 1.

Crédits : Présentation : Olivier Delacroix Production et rédaction : Romy Azoulay Réalisation : Christophe Daviaud Promotion et distribution : Marie Corpet Graphisme : Cosa Vostra