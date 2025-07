DIFFICULTÉS MATERNELLES - “Je devais en rejeter un pour m'occuper de l’autre” : Julie a refusé son rôle de mère

Julie est devenue mère à 29 ans. Ce premier enfant était une joie intense, s’occuper de sa bébé était un vrai bonheur. Mais 18 mois plus tard, elle tombe de nouveau enceinte. Sa fille ne fait pas encore ses nuits et Julie est très fatiguée. Elle ne pense pas avoir assez de force physique et psychologique pour accueillir un autre bébé. Ce qui lui provoque de l’angoisse pendant sa grossesse. Dès la naissance de son fils, tout s’est effondré. Julie n’accepte plus son statut de mère et n’arrive pas à s’occuper de son nourrisson en plus de sa petite fille. Inconsciemment elle tombe dans un cercle vicieux de rejet. Le sentiment de culpabilité l’envahit de plus en plus. Elle pense même à fuir et tout abandonner ce qui fragilise son couple. Julie et son époux entament un divorce, ce qui la libère de ses angoisses d’être mère…



Julie a accepté de confier son histoire dans cet épisode du podcast « Dans les yeux d’Olivier », produit par Europe 1.

