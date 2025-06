PRISE D’OTAGE - René a été pris en otage dans sa propre maison : “J’avais peur de mourir”

Olivier Delacroix part en Belgique à la rencontre de René, Carine et de leur fille Laura. Leur vie a basculé le jour où trois individus se sont infiltrés chez eux en pleine nuit pour leur soutirer de l'argent…



En 2016, René est gérant de banque depuis 30 ans. Le soir du 25 novembre, alors qu’il rentre chez lui et que sa femme et sa fille sont couchés, trois individus armés surgissent de son jardin. Les assaillants le retiennent alors dans son propre salon : ils souhaitent que René les conduise à sa banque afin de dérober l’argent. L’agence ne pouvant ouvrir ses portes avant 7h, René reste alors avec ses malfaiteurs sur le parking pendant cinq longues heures. Puis, le père de famille est missionné pour entrer à l’intérieur de sa banque. Lorsqu’il en sort avec l’argent, René craint pour sa vie et celle de sa famille…



René et Carine ont accepté de confier leur histoire dans cet épisode du podcast « Dans les yeux d’Olivier », produit par Europe 1.

