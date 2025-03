«Une nouvelle facette de l'hyperconsommation» : TikTok Shop débarque en France ce lundi

Le réseau social TikTok rend disponible dès ce lundi son TikTok Shop, un outil qui permet d'acheter directement sur la plateforme, sans en sortir. Objectif : capter toujours plus longtemps les utilisateurs, en leur proposant un service "tout-en-un".



Une petite révolution se prépare pour les utilisateurs français de TikTok. Dès ce lundi, la version française du réseau social chinois va intégrer une option qui permet d'acheter directement un produit vu dans la vidéo d'un influenceur ou proposé par une marque. Si l'accès ne sera pas possible pour les moins de 18 ans, la stratégie est claire : renforcer l'addiction à la plateforme.

Cerner toujours plus les utilisateurs

Ainsi, à partir du 31 mars, les utilisateurs n'ont plus besoin de quitter l'application pour finaliser un achat, grâce à l'apparition d'un onglet "boutique". Ici, les Français pourront aller chercher des produits, recevoir des promotions et bien sûr des recommandations, l'algorithme pouvant anticiper les envies. Une manière de plus pour TikTok de vous garder dans sa toile.

"Je rentre dans le réseau social pour me distraire, pour m'informer... et subrepticement, tac, on me suggère quelque chose et ça fait tilt parce que c'est bien ciblé. Et immédiatement, je peux passer à l'achat. Donc, on est sur une nouvelle facette de l'hyperconsommation", insiste au micro d'Europe 1, Philippe Moati, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. "Plus on sera dans la toile, plus ils nous connaîtront et plus ils seront pertinents dans la manière de nous aborder", poursuit-il.

Le tout-en-un, l'objectif de nombreuses plateformes

Mais la puissance de TikTok sera-t-elle suffisante pour convaincre, là où Facebook n'avait pas vraiment réussi ? Mais le géant chinois pourrait bien donner des idées à d'autres. Car l'application tout-en-un, où l'utilisateur n'a plus besoin d'aller ailleurs, c'est aussi l'objectif ultime d'Elon Musk avec sa plateforme X.

En tout cas, TikTok Shop sera une concurrence de plus pour les magasins physiques, déjà mal en point. Un nouveau venu dénoncé comme un "concurrent déloyal" par les grandes fédérations du commerce en France.