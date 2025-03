La fonctionnalité d'achat TikTok Shop arrive lundi en France, en Allemagne et en Italie

La nouvelle fonctionnalité de TikTok, baptisée TikTok Shop, va arriver lundi 31 mars en France, en Allemagne et en Italie. Cette fonctionnalité, déjà présente en Espagne et en Irlande depuis décembre 2024 pour l'Europe, permet aux utilisateurs d'acheter des produits directement dans l'application.

Le réseau social TikTok prend d'assaut le e-commerce et lance lundi en France, en Allemagne et en Italie sa nouvelle fonctionnalité, baptisée TikTok Shop, qui permet de faire des achats directement dans l'application, a annoncé jeudi l'entreprise. TikTok Shop est déjà présent en Espagne et en Irlande depuis décembre 2024.

Concrètement, cela permettra aux utilisateurs d'acheter des produits grâce à des liens d'achats présents dans des vidéos et des contenus en direct mais aussi à travers une boutique en ligne, sans jamais quitter l'application.

Les commerçants français inquiets de l'arrivée de TikTok dans le e-commerce

Sur l'onglet boutique, les clients pourront chercher "des produits spécifiques, découvrir les promotions en cours et gérer leurs commandes, tout en accédant à des recommandations personnalisées sous forme de listes et de contenu interactif avec fonctionnalité d'achat intégrée", a précisé TikTok.

Au-delà de l'Union européenne, TikTok Shop est déjà présent dans une dizaine de pays, du Royaume-Uni à la Thaïlande en passant par l'Arabie saoudite et les Etats-Unis. En France, plusieurs marques accompagnent le lancement de TikTok Shop comme le fabricant de sacs Cabaïa ou le lunetier Izipizi.

L'arrivée de TikTok, dont la maison-mère est chinoise, dans le e-commerce inquiète toutefois de nombreux commerçants français.

Les grandes fédérations du commerce ont demandé la semaine dernière au gouvernement que "des mesures immédiates" soient prises pour protéger les entreprises françaises face aux plateformes Temu, Shein, et TikTok Shop, accusées d'exercer "une concurrence déloyale" dans le contexte de pression douanière exercée par les Etats-Unis.