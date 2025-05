Plus de la moitié des Français ne paient pas l'impôt sur le revenu. Pourtant, s'il devait être généralisé, cela permettrait de repenser le financement du modèle social, selon la Confédération des petites et moyennes entreprises. L'objectif est également de lutter contre le mythe d'une société dans laquelle tous les services publics sont gratuits.

Un impôt sur le revenu pour tous permettrait-il de réduire le déficit public ? Aujourd'hui, plus de la moitié des Français ne paient pas cet impôt et la Confédération des petites et moyennes entreprises propose donc de le généraliser.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

2 milliards d'euros par an de manque à gagner pour l'État

L'idée n'est pas nouvelle. Un impôt sur le revenu universel est un peu le serpent de mer de toute campagne présidentielle. François Bayrou dès 2007, Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre ou encore plus récemment Emmanuel Macron, tous ont déjà mis sur la table des propositions similaires. L'objectif ? Repenser le financement du modèle social, jugé trop contraignant pour les entreprises et les salariés.

"Il faut transférer une partie du coût du modèle social vers d'autres modes de fiscalité pour que le travail paie mieux et il faut aussi diminuer le coût du modèle social, en permettant d'avoir un modèle fiscal qui soit mieux maîtrisé et que les charges salariales et patronales diminuent pour que d'autres modes de fiscalité financent le modèle social", explique Amir Reza-Tofighi, président de la CPME.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À titre d'exemple, si les plus de 22 millions de foyers non-soumis à un impôt sur le revenu payaient seulement 100 euros, cela rapporterait 2 milliards d'euros par an à l'État. Pour le leader patronal, l'objectif est aussi de lutter contre le mythe d'une société où tous les services publics sont gratuits. Il propose ainsi de faire contribuer tous les Français au financement du système de santé. Cela prendrait la forme d'une participation modeste adaptée au revenu de chacun.