Trump menace d'imposer des droits de douane à l'Europe : quels sont les secteurs et les produits les plus menacés en France ?

Donald Trump prépare son offensive sur l'Europe. Après avoir fait bondir les droits de douane au Mexique, le Canada et à la Chine, le président américain a promis qu'il mettrait à exécution ses mesures de rétorsion commerciale contre l'Union européenne qui, dit-il, s'est très mal comportée avec son pays. La France risque donc de faire les frais de cette politique.

"Une variation des taux de change fait que les produits européens deviennent plus compétitifs aux États-Unis"

D'autant que les États-Unis sont de gros clients pour la France, puisqu'il s'agit de l'un de nos principaux importateurs derrière l'Allemagne et l'Italie. En 2023, l'économie française a encaissé près de 90 milliards d'euros grâce à ses exportations vers les États-Unis. Une relation commerciale que Donald Trump pourrait mettre à mal.

Au détriment de plusieurs secteurs clé de l'économie, comme l'explique Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres : "La menace, elle est, entre autres, sur l'aéronautique. On vend, aux États-Unis, beaucoup de pièces détachées, d'avions. Pour tout le secteur du luxe et de la cosmétique, le principal marché à l'export, ce sont les États-Unis. Les vins et spiritueux, la pharmacie et la chimie aussi exportent vers les États-Unis", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Trump peut-il encore reculer ? En tout cas, augmenter les droits de douane des pays européens peut avoir des effets contre-productifs pour l'économie américaine : "Les droits de douane entraînent une hausse du dollar par rapport à l'euro. Une variation des taux de change fait que les produits européens deviennent plus compétitifs aux États-Unis et à l'inverse, les produits américains sont moins compétitifs en Europe".

Quoi qu'il en soit, les mesures de rétorsion de Donald Trump ne mettront pas l'économie à genoux. Les États-Unis représentent moins de 10% du total des exportations françaises à l'étranger.