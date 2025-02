Donald Trump assume le possible contre-coup pour l'Amérique de sa guerre commerciale

Après avoir imposé une augmentation des droits de douane au Canada, au Mexique et à la Chine, Donald Trump a reconnu que les consommateurs et les entreprises américaines pourraient être les victimes collatérales de cette décision. "Est-ce que cela va faire souffrir ? Oui, peut-être", écrit le président sur son réseau social Truth Social.

Donald Trump assume : ses concitoyens risquent de "souffrir" par ricochet des lourds droits de douane qu'il a actés la veille, mais c'est selon lui le prix à payer pour un "nouvel âge d'or" aux États-Unis.

"Ce sera le nouvel âge d'or pour les États-Unis !"

Dans des messages furieux sur son réseau Truth Social, le président américain a reconnu dimanche, pour la première fois aussi clairement, que les consommateurs et les entreprises américaines pourraient être les victimes collatérales des taxes sur les produits importés depuis le Canada, le Mexique et la Chine.

"Ce sera le nouvel âge d'or pour les États-Unis ! Est-ce que cela va faire souffrir ? Oui, peut-être. Et peut-être pas. Mais nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique et cela vaudra le prix qu'il faudra payer", a-t-il assuré, en lettres capitales. Le républicain a aussi répété que le Canada serait mieux loti s'il devenait le "51e Etat" américain, cela après que le pays voisin, comme le Mexique et la Chine, a promis de riposter.

Dimanche matin, le milliardaire de 78 ans, élu sur une promesse de faire baisser le coût de la vie, s'est rendu pour la deuxième journée consécutive dans son golf de Floride.

Donald Trump a également ciblé la Chine en imposant 10% de droits de douane

Il n'a pas encore pris la parole publiquement sur cette décision, l'une des plus fortes d'un début de second mandat déjà fracassant. Fervent partisan des droits de douane, Donald Trump avait toujours affirmé que leur impact serait supporté par les exportateurs étrangers, sans être répercuté sur les consommateurs américains, contredisant l'avis de la quasi-totalité des experts.

Il a imposé samedi 25% de droits de douane sur tous les produits provenant du Mexique, ainsi que du Canada, à l'exception des hydrocarbures venant du voisin du nord, désormais taxés à 10%. Donald Trump a également ciblé la Chine en imposant 10% de droits de douane, qui viennent s'ajouter sur ceux déjà existants sur un certain nombre de produits chinois.

Les mesures doivent entrer en vigueur à compter de mardi. Elles pourraient, selon les économistes, entraîner des hausses de prix et freiner l'activité de tous les pays concernés en perturbant les chaînes de production. Les trois pays sont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis et représentent au total plus de 40% des importations du pays.

Le président américain affirme que le but est de forcer les trois pays à agir pour diminuer le trafic de fentanyl, un puissant opioïde, et les arrivées de migrants illégaux en ce qui concerne ses deux voisins. Mais la Maison Blanche n'a pas fait de demandes réellement précises aux trois pays visés. Donald Trump a de nouveau ciblé le Canada dans ses messages, estimant que les États-Unis "subventionnaient" leur voisin du nord, du fait du déficit commercial existant entre les deux pays.

Le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis du Canada, s'élève, uniquement pour les biens, à près de 55 milliards de dollars sur les onze premiers mois de 2024, selon le département américain du Commerce. Mais le gouvernement canadien souligne qu'en y intégrant les services, largement excédentaires pour les États-Unis, la balance commerciale se rééquilibrait quasiment.

Les Européens ont déjà promis de "riposter avec vigueur"

Sur un ton cinglant, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé que des droits de douane seraient imposés en représailles sur les produits américains, sans donner de détails. De son côté, le Canada va imposer des droits de douane de 25% sur des produits américains pour un total de 155 milliards de dollars canadiens (102 milliards d'euros), a annoncé le Premier ministre démissionnaire Justin Trudeau.

Certaines provinces ont annoncé des droits de douane spécifiques, ciblant plus particulièrement les Etats dirigés par des républicains. La Chine, quant à elle, a annoncé prendre des mesures "correspondantes pour protéger résolument" les "droits et intérêts" chinois.

Le Canada et les États-Unis sont théoriquement protégés par l'accord de libre-échange ACEUM, signé durant le premier mandat de Donald Trump, qui dispense leurs entreprises de droits de douane si elles appliquent les règles prévues par l'accord.

Pour Wendy Cutler, vice-présidente de l'Institut de politique publique Asia Society, les taxes "sont un signal clair que tous nos amis, voisins et partenaires sous-traité de libre-échange, sont dans la ligne de mire". Vendredi, Donald Trump a répété que l'Union européenne serait bientôt concernée. Les Européens ont déjà promis de "riposter avec vigueur".