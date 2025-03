Terres rares et métaux stratégiques : Bruxelles dévoile 47 projets en Europe

Bruxelles a dévoilé mardi 47 projets prioritaires pour l'extraction, le traitement et le recyclage de terres rares et métaux stratégiques sur le sol européen afin de réduire la dépendance à la Chine et sécuriser l'approvisionnement de l'industrie.

L’Union européenne de retour à l’époque des mines. Bruxelles a dévoilé mardi 47 projets prioritaires pour l'extraction, le traitement et le recyclage de terres rares et métaux stratégiques sur le sol européen. Il n'est plus question de charbon mais de métaux stratégiques, comme le lithium, le nickel ou encore les fameuses terres rares essentielles aux technologies de demain.

Huit projets en France

Sur les 47 projets, huit sont en France : deux mines de lithium en Alsace et dans l'Allier, deux usines de recyclage de batteries ou encore un site de raffinage de graphite. Un signe du dynamisme français dans ce secteur, estime Emmanuel Hache, directeur de recherche à l'IRIS. "Je pense qu'on est dans l'un des pays qui a le mieux compris le concept de chaîne de valeur, c'est-à-dire une intégration à la fois de la mine jusqu'au produit final. Donc ça veut dire qu'on est plutôt bien positionné", affirme-t-il.

"On aura besoin de continuer à importer une partie des ressources"

Avec ses 47 projets, l'Union européenne souhaite diminuer sa dépendance. L'essentiel des minerais stratégiques viennent de pays hors Union européenne. Mais ce plan ne sera pas suffisant pour de simples questions de richesse souterraine, prévient Christophe Poinçon, directeur général du Bureau de recherche géologique et minière.

"Ça ne suffira pas, on aura besoin de continuer à importer une partie des ressources dont on aura besoin pour la transition, en particulier énergétique et numérique, d'avoir des partenariats stratégiques avec des pays qui pourront nous pourvoir dans ces métaux dont on a besoin pour nos transitions", explique-t-il. Aujourd'hui, la Chine domine le marché mondial. 68% des terres rares extraites dans le monde le sont là-bas, et plus important encore, 85% y sont raffinés.