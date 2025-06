Tabac : le marché noir prend de l'ampleur en France, près de 40% des cigarettes fumées en seraient issues

Le marché noir du tabac prend une ampleur phénoménale en France. Selon une étude commandée par le géant du secteur Philip Morris, près de 40% des cigarettes consommées en 2024 étaient issues de la contrebande. Un manque à gagner énorme pour l'État.



Le marché noir de la cigarette prend de l'ampleur en France. L'an dernier, près de 40% des cigarettes consommées en France (soit 19 milliards d'entre elles ndlr) étaient issues de la contrebande ou de la contrefaçon, selon une étude KPMG commandée par le géant du tabac Philip Morris.

La pression fiscale pointée du doigt

Ainsi, la part de la contrefaçon et de la contrebande a augmenté de plus de quatre points en 2024, alors que la consommation totale de tabac a tendance à stagner. Pour l'industrie du tabac, la cause est toute trouvée. Ce sont les hausses de prix qui poussent les fumeurs hors du réseau légal des buralistes.

"La pression fiscale, au lieu de convaincre le fumeur d'arrêter de fumer, le force a trouvé des solutions de contournement qui passent par les achats à l'étranger, dans les limites autorisées ou au-delà des limites autorisées", explique Daniel Bruquel, chef du service prévention du commerce illicite chez Philip Morris.

Un manque à gagner conséquent

"Mais, ça le pousse aussi dans des réseaux illicites, tels que les épiceries, les points de deal ou de vente à la sauvette que vous avez partout en milieu urbain, ou encore sur les réseaux sociaux. Donc, au final, on a une dispersion de ces produits de contrebande, de contrefaçon, sur l'ensemble du territoire", poursuit-il.

L'État est aussi concerné au premier plan par ce phénomène. Les taxes représentent plus de 80% du prix d'un paquet de cigarettes. La progression du marché parallèle fait donc reculer les recettes fiscales de l'État, qui s'élèvent à environ 13 milliards d'euros l'année dernière. Mais, à cause de ce marché parallèle, le manque à gagner est estimé dans le rapport KPMG à plus de 9 milliards d'euros.