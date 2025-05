«C'est un produit de luxe» : la baisse des ventes de cigarettes en France s'observe de plus en plus chez les buralistes

Les Français délaissent le tabac. À la veille de la journée mondiale sans tabac, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives confirme cette tendance. Les ventes de tabac ont chuté de 11,5% l'année dernière. Le reporter d'Europe 1 est allé constater cette tendance dans les réseaux de buraliste.

Avec les beaux jours, les verres en terrasse, le réflexe cigarette est vite arrivé. Pourtant, ces jeunes rencontrés à Paris sont de moins en moins tentés : "Ça ne m'a jamais attiré en vrai, ça me dégoûte même. J'ai essayé une fois, j'ai l'impression qu'on déverse un cendrier dans la bouche, je trouve ça affreux", explique cette jeune fille.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Quand il y a des fumeurs à côté, j'ai tendance à cloper un petit peu, mais c'est assez rare", déclare ce jeune homme. "J'avais toutes mes tantes, mon père, qui fumaient énormément, mais c'est vrai que ça ne m'a jamais intéressé", insiste cette autre jeune femme.

À lire aussi Être fumeur, de moins en moins assumé ? Ce que révèle une étude sur la perception du tabac dans la société

"J'ai perdu quasiment 50%"

Aujourd'hui, moins d'un quart des adultes fume quotidiennement, c'est le chiffre le plus bas depuis l'an 2000. Et dans ce bureau de tabac parisien, on l'a constaté. Car qui dit moins de fumeurs, dit moins de paquets vendus : "Si je prends depuis que je suis ici, depuis 13 ans, j'ai perdu quasiment 50%", explique Gérard, le gérant des lieux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des ventes divisées par deux donc qui s'expliquent entre autres par les prix en constante augmentation, selon le professionnel : "C'est un produit de luxe malheureusement. Je peux comprendre que quelqu'un qui gagne le SMIC, à 13 euros le paquet, s'il fume dans le couple, je ne sais pas comment ils font pour vivre".

La baisse des achats chez les buralistes s'explique aussi selon le gérant par une augmentation des ventes à la sauvette, parfois même devant son propre établissement.