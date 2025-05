Budget 2026 : François Bayrou va demander «un effort à tous les Français»

François Bayrou a annoncé ce mardi matin la présentation, en juillet, d'un "plan pluriannuel" de redressement des finances publiques. Une stratégie qui demandera "un effort à tous les Français".

"Au début du mois de juillet, je proposerai aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur trois ou quatre années" et ce plan "va demander un effort à tous les Français. Le plus juste possible, mais un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation", a déclaré le chef du gouvernement.

