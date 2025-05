Comptes publics : François Bayrou face au risque d'une nouvelle motion de censure ?

François Bayrou compte bien rétablir les comptes publics. Si le Premier ministre n'a pas encore détaillé son plan d'action, il risque de se heurter aux lignes rouges des différents groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, qui pourraient bien faire planer la menace d'une nouvelle motion de censure.

Dans la difficile équation de rétablir les comptes publics, François Bayrou entend demander un effort "à tous les Français" sans exception. Le Premier ministre prévoit ainsi de détailler son plan pour y parvenir avant le 14 juillet prochain. Seulement, en l'absence d'une majorité à l'Assemblée nationale, le locataire de Matignon risque de se heurter une nouvelle fois à une motion de censure.

Une menace qui pèse lourd

À peine proposé ce mardi matin par François Bayrou sur plateau de BFMTV et RMC, la piste de la TVA sociale est aussitôt enterrée par la gauche. Comme l'assène la députée écologiste de Paris Léa Balage, "c'est une imposition supplémentaire qui est extrêmement injuste. Elle va être quasiment indolore pour les foyers les plus fortunés et très douloureuse pour les plus précaires. Donc c'est une TVA complètement injuste, elle est antisociale".

Comme solution, la gauche propose en revanche de taxer le patrimoine des riches. Une augmentation d'impôts qui fait figure de ligne rouge depuis toujours pour la droite de Laurent Wauquiez. Le candidat perdant de la présidence des LR affirme qu'"il y a 40 milliards d'euros à faire et je veux que ces économies soient faites sur la dépense publique. On arrête de prendre dans la poche des Français".

De son côté, le Rassemblement national a également ses conditions. Marine Le Pen s'était opposée l'hiver dernier au déremboursement de certains médicaments et la désindexation des retraites sur l'inflation. Une résistance qui avait eu pour résultat de faire chuter Michel Barnier.

Cette menace pèse aujourd'hui sur François Bayrou, qui a déjà échappé de justesse à la censure lors de l'examen du précédent budget. Cependant, l'absence de majorité sur un sujet aussi majeur pourrait lui faire connaître le même sort que son prédécesseur, à l'automne prochain.