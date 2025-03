Semaine de l'épargne salariale : un placement assez facile à utiliser

Chaque jour, Europe 1 se penche chaque jour sur le sujet de l'épargne salariale dont c'est la semaine du 24 au 28 mars. Dans ce nouvel épisode, focus sur l'utilisation de ce placement, beaucoup plus simple qu'il n'y paraît.

Après avoir évoqué les fondamentaux, l'engouement et le succès du placement en actions, Europe 1 se penche en détail sur l'épargne salariale. Et si les mots "plans d'épargne entreprise" et "plans d'épargne retraite collective" peuvent faire peur, il s'agit en réalité de produits plutôt faciles à utiliser.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pas de problème de mobilité

D'abord, les interfaces ont beaucoup évolué pour devenir plus lisibles. À noter ensuite que si vous quittez votre entreprise, vous avez le choix entre transférer votre épargne salariale chez votre nouvel employeur ou la garder chez l'ancien. Vérifiez bien tout de même que vos frais n'augmentent pas.

De nombreux motifs de déblocage

C'est aussi facile parce que si les fonds sont bloqués pendant cinq ans sur un PEE, vous pouvez les récupérer avant selon plusieurs motifs comme le mariage, la naissance d'un troisième enfant, la rupture du contrat de travail, ou encore l'achat de la résidence principale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La liste des motifs vient même d'être rallongée avec les travaux énergétiques de la résidence principale, l'achat d'un véhicule électrique ou hybride ou les dépenses effectuées en tant que proche aidant.