Quel est ce nouveau livret réglementé, évoqué par Macron, pour financer des programmes de défense avec l'épargne des Français ?

Suite aux récentes tensions entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, et pour protéger l'Ukraine, l'Union européenne veulent accentuer l'effort de défense. Le chef de l'État estime que la France doit augmenter le budget des Armées de 2 à 3 voir 3,5% du PIB, ce qui représente 40 milliards d'euros de plus chaque année.

Pour cela, le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué la création d'un nouveau livret réglementé, sur le modèle du Livret A, qui permettrait aux Français d'orienter leur épargne vers les entreprises de défense.

Le rendement devra être "supérieur à l'inflation"

À 18%, le taux d'épargne des ménages français est l'un des plus élevés d'Europe. Une manne que convoite le gouvernement, en quête de fonds pour la défense. D'où cette idée de livret dont les fonds serviraient à financer les petites et moyennes entreprises du secteur, souvent confrontées à la frilosité des banques.

Reste à séduire les épargnants, souligne l'économiste Philippe Crevel : "Avec la symbolique, ça peut inciter les Français. Mais il faudrait que ce soit intéressant, on attend un rendement. Dans ces cas, il faudra que ce soit supérieur à l'inflation, peut-être même supérieur au Livret A", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Autre possibilité : mobiliser une fraction des 440 milliards d'euros du Livret A. Le député Horizon, Christophe Plassard, a signé un rapport parlementaire sur le sujet : "Pour qu'un livret de défense existe, il faut marketer pour que les banques le commercialisent auprès de leurs clients, que les fonds soient collectés. L'intérêt du Livret A, c'est qu'on a des fonds, ils sont massivement disponibles et ils sont déjà fléchés vers des PME. Donc l'intérêt du Livret A, c'est l'immédiateté et la disponibilité". La proposition de loi du député sera au menu d'une réunion avec le ministre de la Défense à la fin du mois.