Semaine de l'épargne salariale : c'est quoi une épargne salariale ?

Du 24 au 28 mars, la semaine de l’épargne salariale met en lumière ce dispositif en plein essor. Participation, intéressement, prime de partage : près de 12,8 millions de salariés en bénéficient, avec un encours total de 200 milliards d’euros.

Cette semaine est marquée par l’épargne salariale du 24 au 28 mars. Pour l’occasion, Europe 1 se penche chaque jour sur le sujet. Ce lundi, pour commencer, sur de bonnes bases, une question un peu prosaïque : c’est quoi l’épargne salariale ?

L’épargne salariale, c’est le partage de la valeur en entreprise. Concrètement, c’est la prime de partage de la valeur, celle qu’on a surnommée "prime Macron".

C’est aussi la participation qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et dans certaines entreprises plus petites. Et c’est aussi l’intéressement qui, lui, n’est pas obligatoire et dépend des résultats et d’objectifs fixés par l’entreprise.

Deux enveloppes disponibles : PEE et PERCOL

Pour investir les sommes perçues, le salarié a le choix entre deux enveloppes. Il y a le Plan épargne entreprise (PEE) pour les placements à moyen terme, et le Plan épargne retraite collective (PERCOL) qui, comme son nom le laisse présager, est fait pour un investissement sur du long terme.

Les salariés peuvent aussi procéder à des versements volontaires. Ils sont de plus en plus à le faire. L’année dernière, ces versements volontaires ont atteint 4,4 milliards d’euros (+12% par rapport à 2023). Ce qui incite les salariés c’est que leur entreprise peut abonder ces versements, c’est-à-dire les compléter.

200 milliards d’euros d’encours total

Aujourd’hui, l’épargne salariale concerne 12,8 millions de salariés (+500.000 l’an dernier) dans 416 000 entreprises (contre 397 200 en 2023) pour un encours de 200 milliards d’euros (166 milliards d’euros via PEE et 34 milliards d’euros via PERCOL). Les chiffres sont en hausse soutenue depuis 20 ans maintenant et plus particulièrement depuis quelques années.