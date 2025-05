Réforme des retraites : la CGT annonce une journée de mobilisation le 5 juin

En parallèle des manifestations traditionnelles du 1er mai, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a annoncé une nouvelle journée de manifestation et de grèves le 5 juin pour réclamer "l'abrogation de la réforme des retraites". Une proposition de résolution des députés communistes visant à abroger la réforme sera alors examinée.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a salué jeudi, à Paris, une "réussite" de la mobilisation du 1er-Mai avec "des centaines de milliers" de manifestants, annonçant une nouvelle journée de manifestation et de grèves le 5 juin pour réclamer "l'abrogation de la réforme des retraites". "Nous sommes des centaines de milliers (de manifestants) mobilisés dans toute la France", a affirmé Sophie Binet peu avant le départ du cortège parisien vers 14 heures, assurant que la journée était déjà une "réussite" avec des manifestations "plus nombreuses que l'année dernière".

La CGT aux côtés de salariés ciblés par des plans sociaux

"La question sociale ne doit pas disparaître des radars", a-t-elle notamment affirmé en assurant que la CGT serait aux côtés des salariés ciblés par des plans sociaux comme ceux d'ArcelorMittal, STMicroelectronics ou Jennyfer. "C'est une première étape qui sera suivie de beaucoup d'autres", a-t-elle poursuivi.

"Le 13 mai, nous donnons rendez-vous aux fonctionnaires pour exiger des augmentations de salaires, défendre les services publics qui sont paupérisés. Et le 5 juin, nous appelons l'ensemble des salariés à manifester pour l'abrogation de la réforme des retraites et pour faire entendre leurs revendications en matière d'emploi et de services publics".

Jour de l'examen d'une proposition des communistes visant à abroger la réforme des retraites

La journée de mobilisation du 5 juin se tiendra le jour de l'examen d'une proposition de résolution des députés communistes visant à abroger la réforme, qui donnera lieu à un vote à la portée symbolique, lors de la "niche" parlementaire de leur groupe.

Pour l'heure, "il n'y a pas d'intersyndicale. Chaque organisation a sa propre culture et sa propre histoire syndicale", a déclaré Sophie Binet. Interrogée sur l'absence d'une large unité syndicale en cette journée du 1er-Mai, la numéro un de la CGT a, par ailleurs, souligné que "le fil n'est pas coupé" et relevé que "dans l'histoire sociale, les 1er-Mai unitaires, sont plus l'exception que la règle".