Épargne : avec les taux du livret A et du LDDS en baisse, où faut-il placer son argent ?

Le taux du livret A et du LDDS vient de baisser et ce n’est pas fini… Un coup dur pour les 57 millions de détenteurs d’un livret A. Depuis samedi, le taux de placement préféré des français a chuté de 3 à 2,4%, au même titre que celui du livret de développement durable et solidaire (LDDS). D’autres produits d'épargne devraient voir leur rémunération diminuer d’ici le mois de juillet. Que faut-il faire dans ce contexte ? Quelle nouvelle stratégie adopter ? Europe 1 fait le point.

Le produit d'épargne "de précaution" par excellence

Son taux baisse, mais le livret A reste le produit d’épargne de précaution par excellence car les épargnants n'ont pas de risque de perte de capital, ni d’impôts sur les intérêts. Selon le directeur du cercle de l’épargne Philippe Crevel, il n’y a pas de raison de fuir le livret A.

D’autant que la baisse de taux calquée sur celle de l'inflation n'affecte pas le pouvoir d'achat : "Ce qui compte, c'est le rendement réel, c’est-à-dire la différence entre le taux de rendement du livret A et le taux d’inflation. Or, celui-ci est positif d’un point ce qui est à peu près le même montant que durant l’année 2024", détaille-t-il.

Diversifier son épargne

Avec le nouveau taux, comptez 170 euros d'intérêts sur l'année pour un livret garni à 7.000 euros. 550 euros si vous êtes au plafond de 23.000 euros Des bonus assez modestes, qui peuvent inciter à diversifier son épargne.

"C’est le bon moment pour se poser des questions. 'Est-ce que j’ai besoin de conserver des sommes aussi importantes sur mon livret A ? Ou sur celui de mes enfants ?' Il y a une réflexion à engager en se disant, j’ai suffisamment d’argent sur mon livret A. Je peux peut-être avoir de meilleurs rendements ailleurs en acceptant une prise de risque un peu plus élevée, estime Philippe Crevel.

Pour ça, il y a les comptes à terme, l'assurance-vie ou le plan d’épargne en actions. Des produits qui offrent des modalités de placement très variées et des rendements plus élevés.