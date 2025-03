Pascal Praud et vous - Macron annonce des «investissements supplémentaires» dans la défense : «On n'a plus d'argent !», commente un journaliste économique

Lors de son allocution mercredi soir, Emmanuel Macron a promis des "investissements supplémentaires" en matière de défense, dénonçant "la menace russe". Eric de Riedmatten, journaliste économique à CNews, commente cette déclaration dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Face à la Russie qui "menace la France et l'Europe", Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir des "investissements supplémentaires" en matière de défense lors de son allocution ce mercredi soir. "La question, c'est de savoir si on a les moyens de monter à 3% du PIB (au lieu d'environ 2% aujourd'hui)", affirme Eric de Riedmatten, journaliste économique de CNews et ancien journaliste d'Europe 1. "3%, ça ferait 75 milliards (d'euros). 4%, 100 milliards. On n'a plus d'argent !", lance-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous, en se référant à la dette du pays.