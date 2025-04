Pâques : pourquoi certains virements ne seront pas disponibles durant ce week-end ?

Gare aux virements en ce week-end de pâques. Durant quatre jours, le système interbancaire réalisera une mise à jour. Conséquence, les transferts d'argent entre différentes banques ne se feront qu'à partir du 22 avril. Mais des alternatives existent pour contourner cette pause.



Les bons comptes font les bons amis. À l'approche du week-end de pâques et des repas de famille, ce dicton sera d'autant plus vrai. Mais voilà, ce week-end, il sera impossible de réaliser un virement entre le 18 et le 21 avril d'une banque à une autre. En cause : la fermeture provisoire de la plate-forme Target 2, qui gèrent les flux entre les banques.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Tous les virements ne seront pas concernés

L'année dernière, cette pause avait provoqué quelques remous puisqu'elle tombait à la fin du mois de mars, décalant des milliers de versements de salaires de quelques jours. Cette année, la Banque centrale européenne a indiqué que la fermeture du logiciel se fera du 17 avril à partir de 18 heures, jusqu'au mardi 22 avril, vers 3 heures du matin.

Conséquence, les Français seront surtout impactés du 18 au 21 avril. Bonne nouvelle néanmoins, les virements instantanés (désormais gratuits ndlr) ne seront pas concernés par cette pause. De même, les virements d'un compte à un autre dans une même banque pourront aussi avoir lieu. Pour les virements interbancaires réalisés durant la période de pause, ils arriveront le 22 avril, lors de la fin de la mise à jour de la plate-forme Target 2.