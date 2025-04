Netflix augmente encore le prix de ses abonnements en France

Netflix relève encore ses prix en France, jusqu’à deux euros de plus par mois. Une hausse assumée par la plateforme, qui mise sur ses contenus originaux pour rester leader. Mais dans un marché saturé, ces hausses finissent par agacer les abonnés.

Netflix serre encore la vis. La plateforme de streaming américaine a annoncé ce vendredi une nouvelle hausse de ses tarifs en France. Une décision qui passe mal auprès des abonnés, alors que les augmentations se sont multipliées ces dernières années.

Jusqu’à 2 euros de plus par mois

Le forfait Standard sans publicité, qui permet de regarder Netflix sur deux écrans simultanés en qualité HD, passe de 13,49 euros à 14,99 euros par mois.

Le forfait Premium, qui autorise quatre écrans en qualité 4K, grimpe quant à lui de 19,99 euros à 21,99 euros. Le forfait Standard avec publicité augmente également, passant de 5,99 euros à 7,99 euros par mois.

Une stratégie assumée par Netflix

Derrière cette énième hausse de prix, Netflix ne se cache plus. Le géant américain revendique une stratégie claire : investir massivement dans ses contenus pour rester leader sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Ces dernières années, la plateforme a multiplié les productions originales à gros budget, comme The Crown, Adolescence, Stranger Things, ou encore des séries françaises comme Lupin, qui rencontrent un vrai succès à l’international. Selon Netflix, cet effort créatif justifie une réévaluation régulière de ses tarifs.

Mais cette logique économique ne convainc pas tout le monde. Si la plateforme continue d’attirer des millions de spectateurs, certains abonnés pointent une baisse de qualité globale des nouveautés, des contenus perçus comme formatés ou sans prise de risque.

D’autant que Netflix a aussi récemment durci sa politique sur le partage de comptes, désormais limité aux membres d’un même foyer. Une décision impopulaire, mais que l’entreprise assume là encore pleinement, affirmant qu’elle contribue à "améliorer la rentabilité" et à "proposer une meilleure expérience utilisateur".

Une hausse généralisée dans l’univers du streaming

Netflix n’est pas un cas isolé. La hausse des tarifs touche l’ensemble du secteur du streaming, dans un contexte de ralentissement de la croissance des abonnements et de recherche de rentabilité. Par exemple, Disney+ a augmenté son tarif en France en novembre dernier, passant de 8,99 euros à 11,99 euros par mois, avec l’introduction d’un abonnement avec publicité à 5,99 euros.

Amazon Prime Video a introduit depuis janvier 2024 des publicités dans son offre classique. Pour les éviter, les abonnés doivent désormais débourser 2,99 euros de plus par mois, en plus de l’abonnement Prime à 6,99 euros. Ces hausses s’inscrivent dans un contexte de saturation du marché du streaming. Après une décennie d’expansion rapide, les plateformes peinent à attirer de nouveaux abonnés, en particulier en Europe.

Pour maintenir leur rentabilité, elles misent donc sur leur base d’abonnés existante, avec des stratégies de monétisation plus agressives : fin du partage de comptes, segmentation des offres entre formules avec et sans publicité, et investissements massifs dans la production de contenus originaux.

Résultat : ce qui était autrefois présenté comme une alternative économique à la télévision classique devient une addition de services à prix fort, qui pousse de plus en plus de consommateurs à faire des choix ou à se tourner vers d’autres solutions, y compris illégales.