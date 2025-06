MaPrimeRénov' : un dispositif trop généreux bientôt suspendu ?

Le succès de MaPrimeRénov’ dépasse les capacités budgétaires de l’État : l’enveloppe 2025 ne suffira pas à couvrir toute l’année. Le gouvernement pourrait suspendre temporairement le dispositif, au risque de freiner la dynamique de rénovation énergétique.

Le dispositif MaPrimeRénov' a-t-il du plomb dans l'aile ? Ce qui est certain, c'est que l'enveloppe allouée pour 2025 ne sera pas suffisante pour couvrir les 12 mois de l'année. Le gouvernement détaillera les nouvelles mesures courant juin. La question d'une suspension pure et simple de MaPrimeRénov' pendant quelques mois semble sur la table et pourrait freiner un dispositif pourtant de plus en plus utilisé par les Français.

Des aides jugées trop généreuses

De nombreux experts avaient pourtant averti, le dispositif est trop généreux avec des aides de 70% sur des travaux représentant jusqu'à 70.000 euros. Autre problème, il y a trop de fraudes et jusque-là, l'Agence nationale de l'habitat n'a pas les armes juridiques pour lutter. Sans oublier un budget 2025 voté tardivement qui entraîne une surcharge dans les services.

Pour relancer la machine, il y a d'abord un besoin de pédagogie selon Pierre-François Morin, directeur rénovation énergétique chez HelloWatt. "Il y a vraiment un besoin de connaissance du grand public, de connaissance des fraudes qui peuvent exister, de connaissance de formations de l'ensemble des acteurs et aussi d'identification des acteurs pertinents", explique-t-il.

Une pause qui inquiète les porteurs de projets

Si vous avez un dossier déjà lancé, cela ne devrait pas poser de problème, rassure Bercy mais l'inquiétude subsiste estime Philippe Notargiacomo, président de HomeServe Energies. "Notre préoccupation aujourd'hui, ce sont les nombreux dossiers qui sont en avant de phase puisque cela reste un parcours assez long dans lequel il faut commencer par faire des audits énergétiques et donc il se passe plusieurs semaines avant que l'on puisse déposer un dossier pour le compte du client", indique-t-il.

Une pause du dispositif ne serait pas sans conséquences : deux propriétaires sur trois admettent qu'ils n'auraient pas envisagé leurs travaux sans l'existence de MaPrimeRénov'.