Pascal Praud et vous - Eoliennes : Pascal Praud dénonce l'influence d'un «lobby anti-nucléaire»

L'Assemblée nationale a rejeté mardi une proposition de loi sur la trajectoire énergétique de la France, qui prévoyait notamment un moratoire sur les énergies éoliennes et solaire. Selon Pascal Praud, le développement de l'éolien est l'illustration de l'influence d'un "lobby anti-nucléaire". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

La proposition de loi dite Gremillet sur la trajectoire énergétique de la France, incluant un moratoire sur l'éolien et le solaire, a été rejetée par l'Assemblée nationale mardi. Ce texte dessinait également un objectif dans la production d'énergie renouvelable pour 2030, selon un amendement déposé par une députée socialiste. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'animateur dénonce au lendemain du rejet du texte un "lobby anti-nucléaire" en France, qui a poussé les politiques françaises, ces dernières décennies, à prôner de plus en plus un recours aux éoliennes.