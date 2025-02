Les prix à la consommation ont augmenté de 1,7% sur un an en janvier selon l'Insee

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,7% sur un an en France en janvier, selon les résultats définitifs publiés mardi par l'Insee, qui a relevé de 0,3 point son estimation provisoire de 1,4%.

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,7% sur un an en France en janvier, selon les résultats définitifs publiés mardi par l'Insee, qui a relevé de 0,3 point son estimation provisoire de 1,4%. De même, les prix ont augmenté de 0,2% sur un mois, et non diminué de 0,1% comme annoncé le 31 janvier. Cette forte évolution, assez rare, entre estimation provisoire et résultats définitifs, est due à "l'intégration des prix moyens observés en janvier pour les médecins, plus dynamiques que pour l'estimation provisoire, et à la prise en compte des changements de tarifs des crèches en janvier", explique l'Institut national de la Statistique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La hausse des prix sur un mois s'explique par celle des prix des services

Les évolutions mensuelle et annuelle de l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisé qui permet de comparer l'inflation entre pays européens, sont confirmées : il baisse de 0,2% sur un mois et augmente de 1,8% sur un an, comme en décembre. L'inflation sous-jacente, qui ne prend pas en compte les produits aux prix les plus volatils, augmente légèrement sur un an : +1,4% après 1,3%.

La hausse des prix sur un mois s'explique, selon l'Insee, par celle des prix des services (+0,3% après +0,5% en décembre), notamment des services de santé (+2,4% après +0,4%), et de la protection sociale (+2,8% après une stabilité), ainsi que de l'énergie (+1,6% après +0,7%), notamment les prix des produits pétroliers (+2,8% après +1%) et du gaz (+2,5% après +1,5%).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les prix des produits manufacturés baissent sur un mois

Les prix de l'alimentation rebondissent (+0,3% après -0,1%). Les prix du tabac augmentent aussi sur un mois (+3,8% après une stabilité en décembre). En revanche, les prix des produits manufacturés baissent sur un mois (-1,1% après -0,5%) en raison des soldes. Corrigés des variations saisonnières, les prix augmentent de 0,5% en janvier 2025, après +0,2% en décembre.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent donc de 1,7% en janvier, après +1,3% en décembre. Cette hausse s'explique par l'accélération des prix des services (+2,5% sur un an après +2,2%) et de l'énergie (+2,7% après +1,2%) et par le rebond des prix des produits manufacturés (+0,2% après -0,4%).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les prix de l'alimentation sont quasi stables sur un an (+0,1% après une stabilité en décembre), et ceux du tabac augmentent moins vite qu'en décembre (+6,0% après +8,7%). Dans ses prévisions pour le premier semestre, l'Insee estime que l'inflation sera redescendue à 1% sur un an fin juin.