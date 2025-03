SNCF : coup d'envoi de la vente des billets de l'été ce mercredi, voici les trajets concernés

Ce mercredi 12 mars, la SNCF donne le top départ des ventes des billets de train pour cet été, concernant des voyages jusqu'au 31 août en TGV inOui et Intercités et même jusqu'au 13 décembre avec sa compagnie low cost Ouigo. Sur l'axe Paris-Marseille, la SNCF devra se démarquer de son concurrent Trenitalia.

Avis à celles et ceux qui projettent de partir en vacances cet été en train : la SNCF ouvre sa billetterie ce mercredi 12 mars pour les voyages allant jusqu'au 31 août pour ses TGV inOui et Intercités, et jusqu'au 13 décembre avec sa compagnie low cost Ouigo. C'est l'opportunité pour les vacanciers de "profiter des meilleures offres" pour des trajets en France et en Europe, souligne le groupe ferroviaire français.

Concurrence avec Trenitalia

Ce dernier devra toutefois composer avec la concurrence de Trenitalia sur l'axe Paris-Marseille. La compagnie italienne proposera quatre allers-retours quotidiens à partir du 15 juin prochain, avec des prix bien en-dessous de ceux pratiqués par la SNCF. D'ailleurs, l'ouverture à la concurrence sur la ligne Paris-Lyon a déjà entraîné une baisse moyenne des prix de 43%, selon Trainline. À voir si la compagnie hexagonale s'alignera ou non sur ces tarifs.

Tous les horaires disponibles

Si la SNCF ne dévoile pas encore ses prix, le groupe met en avant les avantages de réserver son voyage aussi longtemps en avance. Et notamment le nombre de places disponibles : les trains n'étant par définition pas pleins, cela augmente "les chances d'être assis ensemble quand vous êtes en groupe", souligne la compagnie. Il y a également tous les choix possibles au niveau des horaires, ce qui permet de caler son voyage dans les meilleures conditions. La compagnie dresse la liste des trajets concernés par l'ouverture de la billetterie.

Trajets disponibles à la réservation (en France) : TGV inOui en France et Intercités du 5 juillet au 31 août 2025

TGV inOui de Paris vers Lyon, Marseille et Montpellier, du 5 juillet au 13 décembre 2025 inclus

TER pour vos trajets dans les trois, quatre ou cinq mois prochains, selon la région

Ouigo, jusqu'au 13 décembre 2025 Trajets disponibles à la réservation (en Europe) : TGV Lyria (entre la France et la Suisse), du 28 juin au 13 décembre 2025

TGV inOui vers les villes de Luxembourg, Bruxelles et Fribourg, jusqu'au 31 août 2025

TGV inOui vers l'Espagne et l'Italie, jusqu'au 13 décembre 2025

Vers l'Allemagne avec DB SNCF en coopération, sur six mois glissants

Eurostar vers la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre, jusqu'au 6 septembre 2025

À noter que les vacances scolaires démarrent le samedi 5 juillet et elle se termineront le dimanche 31 août.