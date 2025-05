Dette publique : la France attend le verdict de l'agence de notation américaine S&P

L'agence de notation américaine Standard & Poor's doit dévoiler ce vendredi soir la note souveraine de la France. Malgré l'annonce récente d'un plan de redressement des finances publiques par François Bayrou, S&P pourrait abaisser le "AA-" obtenu par la France en novembre dernier.

Ce vendredi soir, l'agence de notation américaine Standard & Poor's va rendre son verdict. Elle compte actualiser la note souveraine de la dette française. Bercy a de quoi trembler tant les finances publiques sont dégradées.

Un risque d'avertissement par la S&P

La France compte parmi les pires déficits publics de la zone euro. Une dette de 3.300 milliards d'euros qui affole les compteurs et des charges d'intérêt presque hors de contrôle qui devraient flirter avec les 110 milliards d'euros en 2029. Tout porte à croire que S&P va dégrader le "AA-" de la France, mais l'agence pourrait laisser une dernière chance au gouvernement.

"Probablement que S&P ne va pas dégrader, elle va émettre un avertissement, ouvrir la porte à une baisse de la note lorsqu'elle sera de nouveau révisée, s'il n'y a pas entre temps d'ajustement très clair", explique l'économiste Christopher Dembik.

"Un effort de tous les Français"

François Bayrou vient d'ailleurs d'annoncer la présentation début juillet d'un plan de redressement des finances publiques avec des "efforts de tous les Français", un facteur qui peut pousser S&P à l'attentisme.

"Le gouvernement a conscience de cette pression. D'un seul coup, on nous parle d'un plan d'ajustement budgétaire, très ambitieux. C'est aussi un moyen pour gagner du temps à l'égard de S&P et leur dire "on va vous présenter quelque chose", ce serait un peu ballot de déjà abaisser la note avant", conclut Christopher Dembik.

S&P pourrait donc patienter, mais si l'agence juge le plan décevant ou inapplicable, le coup près tombera cet automne. La note de la France sera dégradée en catégorie A+, qui regroupe les pays dont la dette souveraine est jugée de moyenne qualité par S&P.