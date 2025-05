La banque en ligne Revolut débarque en France et ambitionne de devenir la banque de 10 millions de Français d'ici à fin 2026

La banque en ligne britannique Revolut va investir un milliard d'euros en France sur les trois prochaines années, et faire de Paris son siège pour l'Europe de l'Ouest, a annoncé la néobanque à l'occasion du sommet Choose France.

Lors du sommet Choose France, la banque en ligne britannique Revolut a annoncé investir un milliard d'euros en France sur les trois prochaines années, et faire de Paris son siège pour l'Europe de l'Ouest. Cette somme permettra notamment de créer plus de 200 emplois dans le pays, a précisé à l'AFP son directeur en charge de la croissance, Antoine Le Nel.

La néobanque va déposer une demande de licence d'établissement de crédit

Si Revolut compte 55 millions de clients dans le monde, la néobanque, basée en Lituanie depuis 2017, vise les 100 millions de clients et son installation en France devrait l'aider. "Revolut est une entreprise britannique mais dont 80% des revenus sont en fait faits dans l'Union européenne. La France est aujourd'hui notre plus gros marché en termes de croissance. On a atteint 5 millions de clients et nos objectifs de croissance sont assez considérables", précise Antoine Le Nel.

Revolut vise 10 millions de clients en France d'ici à la fin 2026. Pour ce faire, la néobanque lancée en 2015 va déposer une demande de licence d'établissement de crédit auprès du gendarme français des banques et des assurances, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et pourra ainsi proposer des produits réglementés comme le Livret A ou le PEA, des produits indispensables pour concurrencer BoursoBank, Fortuneo ou Hello bank!.

Pour cela, Revolut veut devenir la banque principale de ses clients, un impératif, souligne Maxime Chipoy, président de MoneyVox. "Être client banque principale, ça permet de multi-équiper le client, de le doter à la fois d'une carte, mais aussi de crédit, de produits d'épargne, etc. Plus le client va avoir de produits, plus il va utiliser ces produits, plus la rentabilité du client va être importante", indique-t-il. L'année dernière, Revolut a déjà vu ses profits doublés pour atteindre 920 millions d'euros.