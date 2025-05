Choose France : la 8e édition du sommet bat des records, l'américain Prologis va investir 6,4 milliards d'euros

Article Suggestions

Choose France se tient ce lundi au château de Versailles, avec la présence de plus de 200 chefs d'entreprise. Une nouvelle édition et de nouveaux records en perspective : 37 milliards d’euros d’investissements étrangers seront annoncés. Et les carnets de commande devraient copieusement se remplir, à commencer par ceux des entreprises en intelligence artificielle et en logistique.