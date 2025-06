Impôts : dernières heures pour transmettre sa déclaration de revenus... Sinon, gare aux sanctions

La fin de la campagne de déclaration des impots approchent à grands pas. Dans quelques heures, elle prendra fin. Gare à ne pas dépasser la date limite fixée à ce jeudi soir, au risque de voir des sanctions être appliquées en cas de retard.



Dernier jour avant la fin de la campagne de déclaration des impôts. Après presque deux mois, les contribuables ont jusqu'à ce jeudi soir pour les derniers retardataires, pour remplir leur fiche d'imposition. Attention, seuls les résidents des départements allant du numéro 55 jusqu'aux départements et territoires d'outre-mer, sont encore concernés par ce délai. Pour les autres, il est déjà trop tard.

Éviter les sanctions

À partir de ce jeudi soir, la déclaration en ligne doit être envoyée. Il ne faut surtout pas rater le coche, quitte à corriger sa déclaration plus tard. Les Français pourront y revenir et la modifier sans pénalité entre août et décembre. En revanche, si elle n'est pas transmise pas à temps, des sanctions sont possibles.

"Vous vous exposez, si vous avez un léger retard, à une pénalité de 10% du montant de vos impôts. Et si jamais vous dépassez quelques jours, vous risquez de recevoir une lettre de relance après laquelle il serait bon de vous dépêcher puisque dans un deuxième temps, vous pouvez avoir une mise en demeure. Dans ce cas, vous allez vous exposer à des pénalités de 20%, 40%, voire plus" détaille Maxime Chipoy, fondateur de Moneyvox, au micro d'Europe 1.

Les premiers prélèvements prévus dès la rentrée

Les contribuables peuvent être encore plus pénalisés si "le fisc juge que vous avez été trop long et que vous commencez à ne plus être un contribuable de bonne foi, ce qui va vous coûter beaucoup plus cher", poursuit-il.

L'avis d'impôt définitif sera disponible sur l'espace particulier entre le 25 juillet et le 5 août. Si, bonne nouvelle, le fisc vous doit de l'argent, il sera versé au milieu de l'été. Si, en revanche, vous avez un reste à payer, vous serez prélevé à partir de septembre.