Impôts : ces Français qui attendent jusqu'à la dernière minute pour s'en occuper

Derniers jours pour faire sa déclaration d'impôts. D'ici jeudi, tout le monde devra être à jour pour éviter toute pénalité. Et si certains ont décidé de prendre les devants, d'autres contribuables attendent jusqu'à la dernière minute pour s'occuper des démarches. Europe 1 est allée à leur rencontre.



Dernière ligne droite pour remplir et transmettre sa déclaration de revenus 2024 en ligne. Derniers concernés : les habitants des départements 55 à 95 ainsi que des départements et des territoires d'outre-mer, qui ont jusqu’à jeudi, dernier délai, pour vérifier et transmettre leur déclaration de revenus.

Mais la dernière droite s'avère souvent stressante pour de nombreux Français, qui repoussent le moment fatidique depuis plusieurs semaines. C'est le cas de Rayan, ingénieur dans un cabinet de conseil à Paris. À 25 ans, il s'apprête à déclarer ses impôts pour la troisième fois, un exercice qu'il redoute et qu'il retarde.

La peur de l'erreur

"Je tarde parce que je me dis que ça va être long, que ça va être ennuyant. Il y a beaucoup d'informations et j'ai l'impression que je vais passer beaucoup de temps dessus, que je ne vais pas être sûr de mes réponses. Ce n'est pas toujours évident de savoir s'il faut remplir tel ou tel champ. D'autant qu'il ne faut pas se tromper dans ce qu'on renseigne", insiste-t-il au micro d'Europe 1.

"Surtout que, devoir encore peut-être payer des impôts, c'est vrai que ça peut nous faire repousser l'échéance de remplir les formulaires", conclut-il. De son côté, le FISC a identifié deux comportements typiques chez les contribuables français, ceux qui procrastinent, comme Ryan et les adeptes du 'vite fait, bien fait'.

Gare à la date limite

"Beaucoup de Français remplissent leurs déclarations au tout début des campagnes et d'autres le font également à la toute dernière minute. Donc, on a deux pics comme ça : un au début et un à la fin", analyse de son côté Maxime Chipoy, président de MoneyVox.

Enfin, le plus important, transmettre sa déclaration avant l'échéance de jeudi, quitte à ce qu'elle soit incomplète ou à ce qu'elle comporte des erreurs. Car un retard de plus de quelques jours vous expose à une pénalité qui représente 10% du montant de vos impôts.