Guerre commerciale : le prix des iPhone va-t-il exploser avec les droits de douane ?

La guerre commerciale lancée par Trump pourrait faire grimper les prix de l’iPhone de 25%, affectant ainsi les bénéfices des géants de la Tech. Apple envisage de déplacer sa production en Inde pour réduire l’impact des droits de douane, mais les coûts pourraient quand même augmenter pour les consommateurs.

Les soubresauts de la Bourse pourraient frapper de plein fouet les géants de la Tech comme Apple, ainsi que le porte-monnaie des consommateurs. En raison de la guerre commerciale menée par l’administration Trump contre de nombreux pays, les rumeurs d’une hausse sensible du prix de l’iPhone se multiplient. Un modèle vendu 1.000 dollars aux États-Unis pourrait ainsi grimper à plus de 3.000 dollars, selon certains scénarios extrêmes.

Une note d’UBS, premier gestionnaire de fortune au monde, s’inquiète des dernières annonces sur les droits de douane. Les experts de la banque estiment que le prix de l’iPhone "pourrait grimper jusqu’à 25 % et entraîner une baisse plus importante des bénéfices des actions technologiques mondiales".

UBS précise qu’une partie de ces coûts liés aux droits de douane pourrait être absorbée tout au long de la chaîne de production (par les fournisseurs ou via une réduction des marges bénéficiaires). Mais ce "bouclier" ne suffirait pas nécessairement à protéger les consommateurs.

Comment expliquer une telle hausse de prix ?

En frappant la Chine avec 54% de droits de douane, les États-Unis fragilisent directement les grandes entreprises technologiques américaines, fortement dépendantes des usines chinoises. Les tarifs appliqués au Vietnam et à Taïwan pourraient également faire grimper la facture, car ces deux pays jouent un rôle central dans la production technologique mondiale.

Dans le cas de l’iPhone, plusieurs options sont envisagées. Selon le Wall Street Journal, Apple pourrait rediriger une large partie de sa production vers ses usines indiennes, l’Inde étant taxée à "seulement" 26 % par les États-Unis. La firme de Cupertino n’a pas encore tranché, estimant la situation actuelle "trop incertaine", et cherche toujours à obtenir une exemption.

Ce choix permettrait de stabiliser la situation en Bourse d’Apple. Interrogé par Le Monde, Sébastien Jean, économiste et professeur au Conservatoire national des arts et métiers, souligne une autre piste envisagée par le groupe californien : "La tentation pour Apple sera sans doute de dissocier la propriété intellectuelle (facturée à part, immatérielle et non sujette au droit de douane) de l’objet matériel, qui dans ce cas pourrait ne valoir qu’une fraction du total (qui de toute façon n’inclut pas la marge de distribution, très élevée chez Apple). Si l’on suppose que cette fraction est de 20%, le droit de douane n’est plus que de 10%. Sachant la marge de distribution, il est très possible que le prix final n’augmente, dans cette hypothèse, que de 5% à 10%".

Les autres produits d'Apple concernés

Le problème ne se limite pas à l’iPhone. La production des autres appareils d’Apple (AirPods, Apple Watch, iPad) est largement concentrée au Vietnam, désormais frappé par 46 % de droits de douane. Ces produits représentent toutefois une part moins importante du chiffre d’affaires de la marque à la pomme, l’iPhone générant à lui seul environ 50 % de ses revenus.

L’expérience du premier mandat de Donald Trump pourrait, dans une certaine mesure, rassurer les investisseurs. Un épisode similaire de tensions commerciales avait provoqué une chute temporaire de la valeur d’Apple, avant un rebond lié à un revirement du président américain sur le dossier. Le scénario pourrait néanmoins être différent en 2025, Donald Trump ayant durci le ton dans cette nouvelle offensive commerciale.