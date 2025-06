L'UNSA-ICNA, deuxième syndicat des contrôleurs aériens, a déposé un préavis de grève à huit jours du coup d'envoi des vacances d'été. Le syndicat souhaite protester contre un sous-effectif structurel et un management toxique. La direction générale de l'aviation civile souhaite trouver une conciliation.

À huit jours du coup d'envoi des vacances d'été, les aiguilleurs du ciel déposent un préavis de grève. L'UNSA-ICNA, deuxième syndicat des contrôleurs aériens, proteste contre un sous-effectif structurel et un management toxique. La direction générale de l'aviation civile a tenté une réunion de conciliation et regrette le choix de date qui corresponde aux jours les plus chargés de l'année.

Il sera impossible de reporter les vols de 24 ou 48 heures puisqu'il s'agira bien sûr du premier week-end de départ en vacances d'été. Au cœur du problème, la réforme en cours qui vise à contrôler les contrôleurs. Un pointage à chaque prise de poste.

Le comportement des contrôleurs aériens épinglé

Une décision entérrinée après ce qui avait été qualifiée d'incident grave, deux avions avaient failli entrer en collision à l'aéroport de Bordeaux fin 2022. Le rapport du Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile avait pointé une pratique des contrôleurs aériens : la clairance.

Une organisation entre collègues pour ne pas venir travailler, même en étant au planning, quand le trafic est jugé plus faible.

Des hausses de salaire avaient réussi à convaincre le principal syndicat, le SNCTA, de signer un accord avec la direction, mais pas l'UNSA-ICTA, qui représente 17% des contrôleurs aériens, surtout présents dans les aéroports du sud de la France.