France : le déficit public atteint 5,8% en 2024, un peu mieux qu'anticipé

Le déficit public de la France a atteint 5,8% du produit intérieur brut (PIB) en 2024, un peu mieux que les 6% anticipés par le gouvernement au cours des derniers mois.

Le déficit public de la France a atteint 5,8% du produit intérieur brut (PIB) en 2024, un peu mieux que les 6% anticipés par le gouvernement, alors que la dette publique a dépassé les 3.300 milliards à la fin de l'année, selon l'Insee. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, avait récemment indiqué que le déficit, attendu autour de 6% du PIB, pourrait ressortir "un tout petit peu meilleur que prévu" en 2024. Son niveau reste toutefois très éloigné des 4,4% encore espérés à l'automne 2023 du fait de recettes moins dynamiques qu'anticipé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Après 5,4% en 2023, un niveau revu en légère baisse, le déficit public de 2024 s'explique par une accélération de 3,9% des dépenses publiques l'an dernier. Celles-ci se sont élevées à 57,1% du PIB, contre 56,9% en 2023, a précisé jeudi l'Institut national de la statistique et des études économiques dans un communiqué.

Des recettes en hausse

Dans le même temps, les recettes ont augmenté de 3,1%, mais moins rapidement que le PIB, "après une année 2023 pénalisée par un ralentissement de l'économie", a indiqué l'Insee. Le gouvernement compte ramener le déficit à 5,4% du PIB en 2025, avant de repasser sous la limite européenne de 3% en 2029. Afin de prévenir un éventuel nouveau dérapage, il réunira pour la première fois en avril un comité d'alerte associant notamment parlementaires et collectivités locales.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais ses marges de manœuvre sont limitées dans un paysage politique fragmenté et un environnement économique sous tension accrue. La dette française a, elle, augmenté de 202,7 milliards d'euros sur l'ensemble de 2024, et de 3,8 milliards au quatrième trimestre, pour atteindre 113% du PIB, soit 3.305,3 milliards d'euros.

Une contribution de l'État en légère baisse

Au sein de l'union monétaire, seules la Grèce et l'Italie ont une dette publique plus élevée que la France, alors que le pays affiche la pire performance en matière de déficit public. À la fin du troisième trimestre, la dette était de 113,6% (ou 3.301,4 milliards), selon des chiffres révisés en légère baisse par l'Insee, et de 109,8% (ou 3.102,5 milliards) fin 2023.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Au quatrième trimestre 2024, la contribution de l'État à la dette publique a diminué de 3,7 milliards d'euros, celle des administrations de Sécurité sociale de 5,5 milliards. En revanche, la dette des organismes divers d'administration centrale a augmenté de 1,1 milliard et celle des administrations publiques locales de 11,9 milliards.