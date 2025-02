EXCLU - La Bretagne épargnée, le Sud-Est paie le prix fort... Voici combien coûte, en moyenne, votre assurance auto

En hausse de 6 à 8% par rapport à l'année dernière, le prix de votre assurance auto s'établit, en moyenne, à 680 euros en France. Un tarif qui diffère fortement selon les régions, mais aussi en fonction de l'âge du conducteur.

Posséder une voiture à Marseille ou à Brest ne coûte pas le même prix. Selon une enquête réalisée par le courtier Meilleurtaux, dont Europe 1 vous dévoile, en exclusivité, les conclusions, une multitude de facteurs sont à prendre en compte pour comprendre les écarts de tarifs de votre assurance auto d'une région à l'autre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En moyenne, en France, il faut compter 680 euros pour faire assurer sa voiture. Des chiffres en hausse de 6 à 8% par rapport à 2024 et qui cachent d'importantes disparités. Ainsi, l'ouest de l'Hexagone bénéficie de tarifs plus avantageux, notamment la Bretagne où l'assurance auto est moins chère de 9,3% par rapport à la moyenne nationale. Mention spéciale pour les Côtes-d'Armor, département le plus accessible de France pour faire assurer son véhicule avec 608 euros par an.

Plus de 1.000 euros par an pour un jeune conducteur dans les Bouches-du-Rhône

À l'inverse, les automobilistes de la région Provence Alpes Côte d'Azur sont les moins bien lotis avec des assurances auto qui s'élèvent à 811 euros par an. C'est dans les Bouches-du-Rhône que les tarifs sont les plus prohibitifs avec 976 euros par an, en moyenne.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En région parisienne, le prix moyen tourne autour de 722 euros par mois, soit un peu plus de 40 euros au-dessus de la moyenne nationale. "Il y a des historiques de sinistralité qui peuvent être différents, au niveau du vol, du vandalisme. Traditionnellement, tout ce qui est situé à l’ouest est plus avantageux que l'Île-de-France ou la région PACA", confirme à Europe 1 Samuel Bansard, porte-parole de Meilleurtaux assurances. Le parc automobile est également moins dense dans l'ouest du pays.

Autre facteur : l'âge et l'expérience du conducteur. Les jeunes paient plus cher - 871 euros en moyenne et même 1.058 euros dans la région Provence Alpes Côte d'Azur - mais les seniors aussi du fait d'une baisse des réflexes de conduite. "Arrivé 65-70 ans, la tarification peut repartir à la hausse. On peut avoir un différentiel d’une centaine d’euros sur la prime annuelle entre un couple de seniors et un couple plus jeune", souligne Samuel Bansard.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À Paris, par exemple, il faut compter 763 euros pour un jeune couple contre près de 900 euros pour un couple de seniors. Les conducteurs les plus âgés doivent dépenser, en moyenne, 811 euros pour leur assurance auto.

L'inflation également à prendre en compte

En revanche, les prix chutent drastiquement pour les conducteurs bénéficiant d'un bonus - obtenu chaque année à condition de ne pas avoir provoqué de sinistre - ainsi que d'une couverture légèrement supérieure. Pour ce profil d'automobiliste, le tarif des assurances chute à 328 euros en moyenne.

La suite après cette publicité

Enfin, l'inflation joue un rôle non négligeable sur les prix. En 2025, pièces détachées et main d'œuvre pour la réparation coûteront plus cher.