Délais, lourdeurs administratives... Derrière la belle façade du salon Choose France, les difficultés des investisseurs

200 chefs d’entreprises étrangers sont attendus ce lundi au Château de Versailles pour annoncer des investissements en France. Mais derrière cette façade royale, il y a la réalité du terrain qui s’impose lors de la réalisation des projets.

Le cru 2025 devrait être exceptionnel : le sommet Choose France a lieu ce lundi au Château de Versailles avec des annonces records. Les investissements étrangers devraient atteindre 37 milliards d'euros. Plus que jamais, la France séduit les investisseurs étrangers. Mais ils sont vite rattrapés par la réalité, les lourdeurs administratives, les retards. Des spécialités françaises qui font déchanter ces investisseurs, même les plus motivés.

Approvisionnement difficile

C'était l'une des grandes annonces de Choose France l'an dernier : un milliard d'euros investis par le japonais Telehouse dans trois data centers en France. Un an plus tard, l'entreprise fait face à des difficultés, notamment pour l'approvisionnement en électricité de l'un de ces sites.

"Il faut savoir qu'aujourd'hui en Ile-de-France, dès que vous demandez quelques dizaines de mégawatts, vous avez des délais tels que 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et dans le domaine du numérique, ce sont des délais absolument pas acceptables. Et ça, pour le coup, ça remet en question beaucoup de choses", s'agace Salim Slim, PDG de la filiale française du groupe.

Lenteur administrative

À cela s'ajoute la lenteur administrative française bien connue pour obtenir l'autorisation d'exploiter un site. Il faut compter 18 mois en France en moyenne contre 9 en Allemagne et 6 au Royaume-Uni. Un écart incompréhensible vu du Japon.

"Dès que l'on dépose notre dossier, silence radio. Et là, de Tokyo, on se dit : 'Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas un délai maximum pour l'administration pour nous dire, oui, votre dossier est complet, oui, on va démarrer l'étude ?' Ça, ça étonne beaucoup vu de Tokyo", décrit-t-il. Le milliard d'euros d'investissement prévu, environ 200 millions d' euros ont pour l'instant été engagés par Telehouse.