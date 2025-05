«Nous ne serions pas venus sans le président Macron» : le salon «Choose France» maintient sa popularité

Ce lundi s'ouvre le sommet de l'attractivité "Choose France". Pour sa huitième édition, 200 chefs d’entreprise étrangers sont attendus et ces derniers devraient annoncer un nombre d'investissements record. Signe que malgré les incertitudes politiques ou le contexte économique mondial, l'événement parvient à attirer de grands groupes internationaux.

Plus de 200 chefs d'entreprise seront présents ce lundi à Versailles pour la huitième édition du sommet de l'attractivité "Choose France". Autour de la table, les discussions porteront sur les projets d'investissement étrangers sur le territoire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et cette année, un record est attendu : après 15 milliards l'an dernier, 20 milliards d'euros d'investissement seront annoncés. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron vendredi dans un entretien accordé à la presse régionale. Le président précise que plus d'une cinquantaine de projets seraient au total dévoilé, signe que l'événement attire malgré les incertitudes du contexte économique mondial.

Une popularité entretenue

Vu de l'étranger, la France a toujours des arguments et la cote de popularité du chef de l'État semble se maintenir élevée auprès des patrons. À l'image de Jamie Dimon, président de JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine et que l'on présente comme l'homme que Donald Trump écoute : "Nous ne serions pas venus à Paris sans le président Macron", avance-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous cherchions un endroit pour notre centre d'opérations en Europe, mais Paris et la France n'étaient même pas sur la liste. Et le président a envoyé une équipe qui nous a parlé des réformes en matière fiscale, en matière de droit du travail, et d'imposition sur la fortune", explique l'investisseur.

À lire aussi Attractivité économique de la France : une première place européenne, mais des projets en baisse

"Rendez-vous incontournable"

Le Château de Versailles fait toujours son petit effet. Et la possibilité de moments privilégiés compte beaucoup, explique Marie-Cécile Tardieu, directrice générale déléguée de Business France. "Nous voulons à la fois réunir un grand nombre de membres de gouvernement, de directeurs d'administration centrale et des grands patrons pour qu'ils puissent très directement parler de leur projet. Aujourd'hui c'est devenu un rendez-vous incontournable pour la communauté d'affaires internationales", se félicite-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Depuis 2017, 178 annonces d'investissements ont été faites, pour plus de 47 milliards d'euros. Et seulement 10 projets n'ont pas vu le jour.